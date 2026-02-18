Из-за закрытия Крымского моста задерживаются шесть идущих через Черноземье поездов

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил о задержке еще шести поездов, связанной со вчерашним закрытием Крымского моста. Все они следуют через Черноземье.

По данным на 12:00, от графика отстают следующие поезда:

№067/068 Москва — Симферополь, который выехал 17 февраля, задерживается на один час;

№027/028 Москва — Симферополь с отправлением 18 февраля задерживается на четыре часа;

№007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, начавший движение 16 февраля, отстает от графика на шесть часов;

№077/078 Симферополь — Санкт-Петербург с отправлением 16 февраля задерживается на четыре часа;

№195/196 Симферополь — Москва, выехавший 16 февраля, опаздывает на два часа;

№091/092 Севастополь — Москва, начавший движение 16 февраля, отстает от графика на два с половиной часа.

«Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения»,— добавили представители перевозчика.

Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении движения по путепроводу в 10:03 18 февраля. За два часа до этого «Гранд сервис экспресс» приводил данные о задержке шести поездов. Накануне утром было известно об отставании от графика 16 составов, в том числе 11-ти, следующих через Черноземье.

Алина Морозова