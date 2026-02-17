11 поездов, идущих через Черноземье, задержаны из-за закрытия Крымского моста

Из-за временной приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 пассажирских поездов, в том числе 11, следующих через Черноземье. Об этом сообщили представители железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С отклонением от расписания в Крым, следуя через Черноземье, прибудут четыре состава. Минимальная задержка в пути составит три часа, максимальная — 9,5 часа:

№077/078 Санкт-Петербург — Симферополь, с началом движения 15 февраля, опоздает на 9,5 часа;

№007/008 Санкт-Петербург — Севастополь, с отправлением 15 февраля, задержится на 7,5 часа;

№091/092 Москва — Севастополь, с началом движения 15 февраля, прибудет позже на 5,5 часа;

№195/196 Москва — Симферополь, с отправлением 15 февраля, задержится на пять часов;

№027/028 Москва — Симферополь, с началом пути 16 февраля, опоздает на три часа.

Еще шесть поездов, следующих из Крыма, отстанут от расписания на срок от четырех до десяти часов:

№027/028 Симферополь — Москва, с отправлением 16 февраля, прибудет позже на десять часов;

№007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, с началом движения 16 февраля, задержится на 8,5 часа;

№067/068 Симферополь — Москва, с отправлением 16 февраля, опоздает на 7,5 часа;

№077/078 Симферополь — Санкт-Петербург, с началом пути 16 февраля, задержится на 5,5 часа;

№195/196 Симферополь — Москва, с отправлением 16 февраля, прибудет на 4,5 часа позже;

№091/092 Севастополь — Москва, с началом движения 16 февраля, задержится на четыре часа.

Перевозчик отметил, что время опоздания каждого поезда может меняться. При задержке состава более чем на четыре часа пассажиров обеспечат продуктами питания и водой.

16 февраля в оперштабе Крыма сообщили, что движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничено. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над регионом ликвидировали 38 БПЛА.

Кабира Гасанова