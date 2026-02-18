Песков: Россия и Китай не участвовали в ядерных испытаниях

Россия и Китай не проводили никаких ядерных испытаний, страны отвергают подобные подозрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили»,— прокомментировал господин Песков заявление США о подземных испытаниях в КНР.

6 февраля заместитель госсекретаря США Томас Динанно обвинил Пекин в проведении тайных ядерных испытаниях, в том числе в 2020 году. После этого Вашингтон заявил о намерении возобновить ядерные испытания «на равной основе» с Россией и Китаем. В КНР отвергли обвинения, назвав их «раздуванием так называемой китайской ядерной угрозы».