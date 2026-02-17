Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям «на равной основе» с Россией и Китаем

Соединенные Штаты намерены возобновить ядерные испытания на условиях, сопоставимых с Россией и Китаем, но не планируют проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йо.

«Как заявил президент, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний "на равной основе"»,— сказал дипломат на семинаре.

Помощник госсекретаря подчеркнул, что это не означает возврата к атмосферным испытаниям мегатонного класса, подобным «Айви Майк» 1952 года. «На равной основе означает соответствие определенному стандарту. Посмотрите на Китай и Россию, чтобы понять, что это за стандарт»,— пояснил господин Йо.

Кристофер Йо также заявил, что не знает о каких-либо российско-американских договоренностях о продолжении соблюдения ограничений в соответствии с ДСНВ. Действие договора истекло 5 февраля. О том, что Россия и США договорились придерживаться ограничения еще полгода, сообщали источники Axios.