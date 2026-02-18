Песков: Россия не ожидает ухудшения отношений с США из-за поставок нефти на Кубу

Россия не считает, что поддержка Кубы может негативно сказаться на отношениях с США, поскольку это не связанные друг с другом вопросы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаем, что это взаимосвязанные области, РФ выступает против блокады острова. Оказываем помощь нашим друзьям», — сказал господин Песков.

12 февраля посольство России в Гаване сообщило, что Москва планирует в кратчайшие сроки направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. В тот же день Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы ухудшать отношения с США из-за поставок нефти кубинцам. Предыдущая масштабная поставка нефти на Кубу (100 тыс. тонн) из России состоялась в феврале 2025 года.

29 января президент США ввел дополнительные пошлины для стран, снабжающих Кубу нефтью. Поставки прекратила Венесуэла, которая ранее была главным поставщиком топлива на остров, а затем — Мексика.