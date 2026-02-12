Песков: Россия не хочет эскалации в отношениях с США

Россия не хотела бы ухудшать отношения с США из-за поставок нефти на Кубу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не хотели бы никакой эскалации… Здесь мы бы рассчитывали на конструктивный диалог»,— заявил господин Песков, отвечая на вопрос о возможной энергетической блокаде со стороны США из-за поставок нефти на Кубу. По словам пресс-секретаря, сейчас между Россией и Кубой нет никакого товарооборота.

Дмитрий Песков отметил, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты помощи республике. Однако о новых поставках топлива в страну в публичном пространстве говорить пока нельзя, заявил пресс-секретарь.

Сегодня в посольстве РФ в Гаване сообщили, что Россия планирует в кратчайшие сроки направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Предыдущая масштабная поставка нефти на Кубу (100 тыс. тонн) из России состоялась в феврале 2025 года.