Наила Родионова стала врио руководителя нижегородского управления Росимущества

Начальник отдела приватизации и корпоративного управления территориального управления Росимущества в Нижегородской области Наила Родионова назначена врио руководителя управления. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 17 февраля.

У ставшего фигурантом уголовного дела начальника управления Сергея Чайки был только один заместитель — Сергей Родинов, который проходит основным фигурантом по делу о превышении полномочий. Назначенная врио Наила Родионова — начальник одного из восьми отделов в структуре территориального управления.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывших руководителей нижегородского управления обвинили в махинациях с премиями. Как полагает следствие, подчиненным незаконно выписывали премии, часть которых руководство забирало себе. Сумму ущерба оценили в 1,4 млн руб. Оба фигуранта отправлены под домашний арест.

Галина Шамберина