Экс-начальнику нижегородского управления Росимущества избрали домашний арест

Бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергея Чайку, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ), отправили под домашний арест до 7 апреля включительно. Его освободили из под стражи в зале суда, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из Московского райсуда Нижнего Новгорода 13 февраля.

Сергей Чайка ушел с должности руководителя ТУ Росимущества Нижегородской области за неделю до задержания

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Сергей Чайка ушел с должности руководителя ТУ Росимущества Нижегородской области за неделю до задержания

Как стало известно на заседании, основным фигурантом по делу проходит бывший заместитель руководителя Сергей Родионов, которого ранее суд также отправил под домашний арест.

Сергей Чайка пока находится в статусе подозреваемого, он признал свою причастность к преступлению. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Против домашнего ареста бывший руководитель территориального управления Росимущества не возражал, он согласен выполнять все требования и ограничения, предусмотренные этой мерой. Находиться под домашним арестом Сергей Чайка будет в квартире на территории Нижнего Новгорода. Хозяйственно-продовольственное обеспечение на себя возьмет его друг — директор ООО «ГТПП "РАША"» Алексей Шарков.

Как писал «Ъ-Приволжье», о том, что оба фигуранта уже не являются сотрудниками Росимущества, стало известно после их задержания. Они покинули должности в конце января — начале февраля.

По предварительным данным, расследование связано с так называемой системой «откатов с премий», когда руководство премирует подчиненных сотрудников, а затем забирает у них часть денег обратно. Предполагаемый ущерб от действий фигурантов превысил миллион рублей.

