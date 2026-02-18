Прокуратура Татарстана начала проверку после ЧП на складе в Зеленодольске

Прокуратура Татарстана организовала проверку после обрушения крыши трехэтажного склада в Зеленодольске. СКР возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При падения кровли пострадала работница склада, ее госпитализировали. По предварительной информации, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. Сейчас на складе разбирают завалы, на месте работают сотрудники МЧС.

Никита Черненко