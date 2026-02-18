Совфед одобрил сохранение пособия для многодетных в случае роста доходов

Совет федерации одобрил закон, позволяющий многодетным семьям сохранять единое пособие при небольшом превышении дохода над прожиточным минимумом. По закону среднедушевой доход семьи не должен будет превышать региональный прожиточный минимум более чем на 10%.

В случае подписания президентом закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. Если какие-то многодетные семьи с 1 января уже получили отказ в назначении пособия из-за превышения дохода семьи, эти решения пересмотрят в беззаявительном порядке.

Изменения в закон подготовили после прямой линии с президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Он тогда назвал ошибкой правительства формалистический подход к начислению пособий, который лишает семьи средств, если у родителей немного выросла зарплата. Госдума приняла закон 17 февраля. По оценке правительства, новое правило затронет более 231 тыс. детей.