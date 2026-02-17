Госдума расширила меры поддержки многодетных семей

Госдума приняла закон, позволяющий многодетным семьям сохранять единое пособие при небольшом превышении дохода над прожиточным минимумом. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«В настоящее время определен ряд условий, по которым семьям назначается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Вместе с тем от граждан поступали обращения с просьбой их пересмотреть. В частности, чтобы пособие сохранялось в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое повышение доходов», — написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы нотметил, что этот вопрос поднимался в ходе прямой линии президента. Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство. Теперь пособие сохраняется, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

По оценке правительства, новое правило коснется более 231 тыс. детей. Кроме того, закон вводит ценз оседлости: право на пособие получат граждане РФ, прожившие в стране не менее пяти лет. Действие норм распространяется на всех получателей с начала 2026 года в беззаявительном порядке.