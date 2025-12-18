ФАС: изменение НДС не должно влиять на цены в продуктовых магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости повышения цен на социально значимые продукты питания под предлогом изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Telegram-канале ФАС.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%. Однако для продуктов питания, реализуемых по льготной ставке, налог сохранится на уровне 10%. В ведомстве подчеркнули, что это изменение не влияет на социально значимые товары, и повышение их стоимости на основании увеличения НДС будет считаться необоснованным.

ФАС направила разъясняющие письма крупнейшим федеральным торговым сетям и отраслевым объединениям, включая Ассоциацию компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России, а также ритейлеров «Магнит», «Ашан», «О’Кей» и «Ленту».