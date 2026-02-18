На Wildberries теперь можно перепродать товар независимо от места его покупки

Маркетплейс Wildberries расширил функционал раздела «Ресейл», который теперь позволяет пользователям продавать любые товары, а не только приобретенные на самой площадке. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Нововведение дает возможность продавать вещи, купленные в других магазинах, что значительно увеличивает ассортимент предложений на платформе. Обновленный функционал доступен как на сайте, так и в мобильном приложении Wildberries.

«Ресейл» — это площадка для размещения объявлений, где пользователи могут продавать товары друг другу, используя логистическую систему маркетплейса. Оплата при этом происходит отдельно от других покупок. Чтобы заказать товар, требуется полная предоплата. Получить заказ можно в любом удобном пункте выдачи Wildberries.