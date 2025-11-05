Столичный подрядчик требует от воронежского Минстроя 92,4 млн руб.

Московское ООО «Строй-Проект» Зиннура Сафина подало иск к Министерству строительства Воронежской области о взыскании 92,4 млн руб. Заявление поступило в Арбитражный суд региона. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству, дата его рассмотрения не назначена. Месяцем ранее, 2 октября, Арбитражный суд Воронежской области инициировал другое дело с участием регионального министерства строительства. В рамках процесса ведомство потребовало взыскать с АО «Русский народный банк» 122,64 млн руб. задолженности и неустойки. Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований, суд привлек БУ ВО «Единая дирекция капитального строительства» и московское ООО «Строй-Проект». Разбирательство по этому делу назначено на 12 ноября.

По данным Rusprofile, между Минстроем Воронежской области и ООО «Строй-Проект» был заключен контракт на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа. В состав объекта должна была войти единая диспетчерская служба и гараж для машин скорой помощи. Стоимость контракта составила 408 млн руб. Его подписали в июне 2024 года, срок завершения строительства установлен до конца этого года. Однако 9 октября контракт расторгли в одностороннем порядке. В обоснование решения указаны просрочка исполнения обязательств подрядчиком и ненадлежащее выполнение условий контракта. На момент расторжения оплачено 122,64 млн руб. — сумма, совпадающая с размером требований министерства к банку в упомянутом судебном деле.

ООО «Строй-Проект» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Ее уставный капитал составляет 10 тыс. руб., единственным владельцем значится Зиннур Сафин, генеральный директор — Андрей Митяев. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 231 млн руб. (-65%), чистая прибыль — 3,5 млн руб. (+197%). С 2011 года общество заключило 186 государственный контракт на общую сумму 6 млрд руб.

В сентябре 2024 года управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Они были сотрудниками столичного ООО «Строй-Проект», которое вело работы по строительству автодороги, во время которых при устройстве системы водоотведения обрушился грунта.

