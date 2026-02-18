Два человека пострадали при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области

В селе Верхопенье Ивнянского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина с ожогами рук и ссадинами на спине была доставлена бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Мужчине на месте оказали медицинскую помощь, он отказался от госпитализации.

После взрыва в доме начался пожар, который был ликвидирован сотрудниками МЧС.

Ночью Белгород и Белгородский округ попали под ракетный удар ВСУ. Никто не пострадал, но была повреждена энергетическая инфраструктура.

Алина Морозова