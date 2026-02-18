ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Белгороду: повреждены энергообъекты

Ночью Белгород и Белгородский округ попали под очередной ракетный удар ВСУ. Никто не пострадал, однако снова были повреждены энергообъекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что в облцентре из-за падения фрагментов сбитых воздушных целей горела крыша многоквартирного дома. В селе Таврово Белгородского округа пострадало остекление коммерческого объекта.

«Сейчас, в светлое время суток, обследуем новые места прилетов. Ущерб нанесен. Как только поймем объем, начнутся сразу восстановительные работы,— сказал Вячеслав Гладков в утреннем обращении. — К сожалению, ситуация такая, какая есть. Наша задача в рамках наших полномочий, в рамках тех сил и средств, которые у нас развернуты с помощью федерального центра,— восстановить то, что разрушено. Мы это и делаем каждый день».

На выходных Белгород подвергся очередным ракетным ударам, в результате которых была повреждена критическая энергоинфраструктура. Уточнялось, что в городе была остановлена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). На заседании облправительства 16 февраля Вячеслав Гладков раскритиковал исполнение мэрией его же поручений по ускорению подключения домов к отоплению после остановки ТЭЦ. Он добавил, что узнает о проблемах жителей 320-тысячного Белгорода из соцсетей, а не от городских властей.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова