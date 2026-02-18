Отель-замок «Богатырь» из Сириуса поборется за звание лучшего курортного отеля в России

Отель-замок «Богатырь» 4*, расположенный на федеральной территории Сириус, стал финалистом национальной отраслевой премии Russian Hospitality Awards.Отели 2025.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Имя победителя в номинации «Курортный отель» будет объявлено на торжественной церемонии 17 апреля 2026 года в Саранске.

Russian Hospitality Awards входит в число ключевых профессиональных конкурсов в сфере гостеприимства России. В отборочном этапе 2025 года участвовал 691 номинант из 132 городов. Финалистов определяли по комплексной методике, включающей анализ гостевых рейтингов, оценку качества сервиса, коммуникаций с посетителями, экспертные проверки и изучение презентационных материалов. Система позволяет оценить полный цикл взаимодействия гостя с отелем — от первого знакомства с брендом до завершения отдыха.

Отель-замок «Богатырь» выделяется оригинальной архитектурой и концепцией погружения в сказочную атмосферу. Ключевым преимуществом для постояльцев является включенное в стоимость проживания посещение тематического парка развлечений Сочи Парк.

Виктория Жаткина, генеральный менеджер отеля-замка «Богатырь»: «Мы искренне гордимся тем, что "Богатырь" представлен среди лучших курортных отелей страны. Отбор в шорт-лист премии подтверждает, что выбранная нами стратегия находит отклик и у профессионального сообщества, и у наших гостей. Это признание ежедневной работы команды, внимания к деталям и стремления создавать комфортную среду отдыха».

