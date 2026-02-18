Леваки настаивают на своей правоте

Смерть 23-летнего правого активиста Кантена Деранка в Лионе обернулась не только уголовным делом против убийц, но и политическим кризисом для партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) и ее лидера Жан-Люка Меланшона. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Флаг Франции с надписью «Справедливость для Кантена»

Жестокое избиение молодого националиста, произошедшее 12 февраля во время выступления евродепутата партии «Непокорившаяся Франция» Римы Хассан в Лионском институте политических исследований, ужаснуло страну. Во Франции сейчас требуют осуждения не только непосредственных участников драки, но и самой партии, издавна пользующейся услугами ультралевых групп. Прокуратура Лиона возбудила два дела: по статье «умышленное убийство» и по фактам «насилия, совершенного группой с использованием оружия и сокрытием лиц». На пресс-конференции прокурор говорил о «смертельных ударах», умышленно нанесенных в ходе группового избиения.

Всего задержано девять человек — семь мужчин и две женщины, все в возрасте около 20 лет. Шестеро подозреваются в непосредственном участии в избиении, трое — в содействии убийцам.

Следствие формально идентифицировало основных участников нападения, все они связаны с распущенной в июне 2025 года решением МВД ультралевой группировкой Jeune Garde («Молодая гвардия»).

Прокуратура подчеркивает, что на данном этапе ничто напрямую не указывает на причастность самой LFI. Однако в центре внимания оказались «Молодая гвардия» и фигура депутата Национальной ассамблеи от LFI Рафаэля Арно, одного из основателей лионской Jeune Garde. Среди задержанных — его парламентский помощник Жак-Эли Фавро. По показаниям свидетелей, он находился вечером у здания института среди примерно 20 ультралевых активистов. Некоторые называют его возможным организатором нападения, однако официального подтверждения этому нет. Ему уже запрещен доступ в здание парламента, а Арно объявил о начале расторжения контракта с помощником.

Депутаты Национальной ассамблеи почтили память Кантена Деранка минутой молчания. Представители правых и центристских фракций присутствовали в зале в полном составе, а депутаты LFI — лишь частично, причем особо резкую реакцию оппозиции вызвало отсутствие Рафаэля Арно. Спикер Яэль Браун-Пиве напомнила о «необходимости республиканского единства перед лицом насилия», а правые потребовали от LFI «ясного и недвусмысленного осуждения» действий радикалов.

Для главы «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона ситуация стала серьезным испытанием. Политические оппоненты утверждают, что его риторика способствует радикализации уличных активистов, и говорят о «моральной ответственности» лидера LFI за трагедию.

Связи партии с Jeune Garde хорошо известны. В 2022 году Рафаэль Арно активно поддерживал президентскую кампанию Меланшона, а взамен получил «карт-бланш» LFI на парламентских выборах и был избран депутатом.

В период между выборами Jeune Garde неоднократно участвовала в мероприятиях LFI, включая акции против пенсионной реформы. По данным французских СМИ, активисты группы обеспечивали силовую поддержку LFI в университетах, в том числе выступлений Римы Хассан в защиту сектора Газа и палестинских террористов «Хамаса». Ранее восемь членов группировки были привлечены к ответственности за нападение на 15-летнего еврейского подростка в парижском метро. Несмотря на это, руководство LFI продолжало рассматривать Jeune Garde как «союзную организацию» и выступало против ее роспуска. Жалоба «Непокорившейся Франции» на решение о ликвидации группы до сих пор рассматривается в Государственном совете.

После лионской трагедии Рима Хассан заявила, что сотрудничала исключительно с официальной «службой порядка» LFI и никогда не обращалась к помощи Jeune Garde. Однако ранее она публично поддерживала Арно во время его избирательной кампании. Правые упрекают LFI в идеологической близости к радикальным группировкам и в потворстве насилию. Внутри самой «Непокорившейся Франции» предпочитают напоминать о презумпции невиновности и призывают дождаться окончательных выводов следствия. Но политический ущерб для LFI уже очевиден, хотя партия никакой своей ответственности за случившееся категорически не признает.