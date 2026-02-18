Акции Nestle упали до минимума за восемь лет из-за скандала с детскими смесями

Акции Nestle приблизились к самому низкому уровню за последние восемь лет. Как пишет Bloomberg, инвесторы компании намерены потребовать от руководства четкого плана восстановления продаж 19 февраля, когда Nestle представит годовую отчетность.

По сравнению с декабрем 2021 года, когда акции Nestle достигли пика, сейчас их цена ниже на 38%. В то же время у его главных конкурентов Danone и Unilever акции за тот же период выросли на 32% и 28% соответственно. Причина падения акций Nestle — снижение продаж, рост издержек, слабый потребительский спрос, а довершил дело разразившийся в январе скандал с зараженными вредными бактериями детскими молочными смесями.

Как отмечают инвесторы, которых цитирует Bloomberg, проблемы Nestle могут быть гораздо глубже. По мнению Томаса Кюне из LLB Asset Management, владеющей долей в Nestle, компания «больше нужного фокусируется на снижении издержек и достижении краткосрочных квартальных показателей, чем на принятии долгосрочных решений». Старший аналитик Flossbach von Storch Кай Леман указывает, что в последнее время «рост показателей обеспечивался только ростом цен на продукцию», хотя целью должно быть «повышение реальных продаж». По словам аналитика Vontobel Жан-Филиппа Бертши, «годовые результаты стали просто смехотворными, а инвесторы теперь пристально следят за уровнем контроля качества в деле детских смесей и ждут нового стратегического плана руководства».

Алена Миклашевская