В Ярославле упразднили городскую премию для лучших соцработников

Муниципалитет Ярославля упразднил городскую премию для лучших работников органов социальной защиты населения и муниципальных учреждений социального обслуживания населения. Решение было принято на заседании муниципалитета 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Депутаты признали утратившим силу решение от 2022 года, которым были учреждены пять ежегодных городских премий для лучших соцработников в размере 20 тыс. руб. каждая. Как пояснила на заседании заммэра Ярославля Елена Волкова, решение принято ввиду передачи полномочий в сфере социальной помощи на региональный уровень с 2026 года.

«За 4 года, с 2022 по 2025 год, соискателями городской премии у нас выступили 23 работника органов социальной защиты населения и муниципальных учреждений, и вручили премию 17 лучшим»,— сказала госпожа Волкова.