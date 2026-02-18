Ленобласть выходит на новую высоту

Подводя итоги работы строительного блока правительства Ленобласти в прошлом году, вице-губернатор Евгений Барановский сообщил вчера о серьезном ужесточении правил по высотности жилой застройки. Дома высотой до 17–21 этажа можно построить только в рамках КРТ, их доля не должна превышать 15% застройки на территории. Строить такие дома смогут только крупные девелоперы, проекты которых прошли архитектурные конкурсы с участием профессиональных объединений, предупредил руководитель стройблока областной администрации.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новые правила отклонения от высотности заменили прежний принцип, когда жилые дома до 21 этажа могли занимать до 50% площади квартала застройки. С нового года в Ленобласти действует каскадная модель: не менее 70% проекта комплексного развития территории должны составлять дома до 12 этажей, доля домов 13–16 и 17–21 этажей не должна превышать 15%. «Мы сделали (высотное жилое строительство) практически близко к невозможному, но возможность оставили»,— сыронизировал по этому поводу вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительства и ЖКХ Евгений Барановский. По его словам, теперь высотные проекты будут по силам только крупным девелоперам, осуществляющим полный цикл работ, от разработки генплана до передачи ключей, и отвечающих за территорию целиком.

Норматив по высотности дополнил еще одно нововведение в регионе: с 1 января в Ленобласти нельзя строить дома с квартирами площадью менее 28 кв. м. Инициативу еще в 2024 году предложил сам губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, но строители попросили отсрочить вступление правила в силу до 2026 года и получили согласие областных властей.

Как сообщил господин Барановский, плановый показатель Минстроя по вводу жилья на 2026 год — 3,55 млн кв. м. Прошлогодний показатель был примерно на этом же уровне, но Ленобласть перевыполнила план, сдав в прошлом году 4,219 млн кв. м. Помимо жилья, перед Ленобластью стоит задача от Минстроя по сдаче нежилой недвижимости, рассказал на пресс-конференции председатель Госстройнадзора Ленинградской области Андрей Семчанков. Плановый показатель на этот год по объему нежилого строительства — 770 тыс. кв. м, уточнил он. «Строительство нежилой недвижимости — сегодня новая задача,— подчеркнул глава Госстройнадзора.— Нам важно обеспечить сбалансированное развитие территорий. Особое внимание — удаленным районам. Нежилая недвижимость — это создание мест притяжения труда, чтобы люди находили работу там, где живут».

Руководитель надзорного органа говорил также о том, что в регионе ведется работа по оценке риска возникновения новых проблемных объектов. Речь уже не идет о наличии в Ленобласти таких объектов — проблему обманутых дольщиков в регионе полностью устранили к началу 2025 года. Но сейчас дольщики испытывают трудности с получением квартир от застройщиков после сдачи домов в эксплуатацию. Об одном из таких случаев собственница квартиры в ЖК «А101 Всеволожск» даже рассказала на горячей линии с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Господин Семчанков назвал причиной подобных обращений пробел в 214-ФЗ. Он объяснил, что контрольно-надзорные мероприятия проводятся на объектах строительства, где привлекаются денежные средства граждан, до момента ввода дома в эксплуатацию и раскрытия эскроу-счетов для застройщика банком. Дальнейшие действия застройщиков по передаче квартир дольщиков уже не регулируются.

В связи с этим на прошлой неделе в Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы, проинформировал господин Семчанков, на котором регион внес предложение о внесении соответствующих изменений в 214-ФЗ. Суть предложения заключается в том, чтобы контрольно-надзорные мероприятия в рамках долевого строительства продолжались до передачи ключей гражданам.

На вопрос «Ъ Северо-Запад», как обстоят дела с передачей ключей в только что сданных в Новосаратовке домах группы «Самолет», ответил Евгений Барановский. По его информации, выдача ключей ведется в соответствии с графиком. Строительный вице-губернатор не скрывает, что по количеству выданных разрешений на строительство (РНС) и площади осваиваемых территорий «Самолет» является крупнейшим застройщиком Ленобласти. Недавно компания обратилась к федеральному правительству за финансовой поддержкой, но это, по мнению господина Барановского, еще не означает, что дела у девелопера совсем плохи.

«Почему-то, когда у застройщика начинаются проблемы, он перестает строить социалку,— сказал вице-губернатор.— Поэтому я обращаю внимание на то, как застройщик выполняет свои обязательства по строительству социальных объектов». В Новосаратовке у «Самолета» большие обязательства по социалке — например, детский сад на 385 мест, строительство которого они уже ведут. Кроме этого, девелопер уже начал работы на другом объекте социального назначения в Лаголово, отметил господин Барановский. «Все обязательства, которые "Самолет" взял на себя, когда заходил в Ленобласть, застройщик выполняет»,— заверил руководитель стройблока Ленобласти.

Александра Тен