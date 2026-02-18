В Приангарье задержали иностранца с 6,5 тоннами нефрита

В Иркутском районе Приангарья полиция задержала иностранца со 128 камнями нефрита общим весом более 6,5 т. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте нефрита (ч. 2 ст. 191 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТС России Фото: ФТС России

По данным следствия, нарушитель действовал в рабочем поселке Маркова. На территории земельного участка своего знакомого фигурант дела хранил семь камней весом более 1,5 т, еще 121 камень весом более 5 т он разместил в арендованном гараже.

Общая стоимость партии оценивается следствием в 5 млн руб. В ходе допроса житель Иркутской области заявил, что получил нефрит от товарища. Кроме того, правоохранители установили, что иностранец находился на территории России без соответствующего разрешения.

Александра Стрелкова