Экс-директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов перешел в ВШУ Президентской академии

Давид Мелик-Гусейнов спустя пять месяцев после ухода с должности гендиректора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен заместителем директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Он будет курировать новое направление по здравоохранению, а также содействовать реализации проектов Центра внедрения клиентоцентричного подхода, сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Давид Мелик-Гусейнов был назначен генеральным директором футбольного клуба «Пари НН» в июле 2023 года. До этого он занимал должности заместителя губернатора Нижегородской области и главы регионального минздрава.

Галина Шамберина