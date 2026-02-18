Мэр Череповца Роман Маслов станет новым сенатором от Вологодской области

Глава вологодского Череповца Роман Маслов («Единая Россия») займет кресло сенатора от законодательного собрания Вологодской области, которое стало вакантным после перехода вице-спикера Совета федерации Юрия Воробьева в Смоленскую область. Об этом «Ъ» рассказал источник в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт мэрии города Череповца Фото: Официальный сайт мэрии города Череповца

По его словам, господин Маслов уже написал заявление об отставке с должности мэра и в скором времени получит мандат депутата, необходимый для представления региона в верхней палате. Собеседник пояснил «Ъ», что решение по кандидатуре нового сенатора принял губернатор Георгий Филимонов, который таким образом хочет усилить позиции Вологодской области на федеральном уровне. «Регион устанавливает четкие KPI, которые обязаны выполнять сенаторы, демонстрируя свою эффективность, и личную лояльность главе региона»,— добавил источник.

Роману Маслову 37 лет, выпускник Череповецкого государственного университета. Принимал участие в развитии региональной молодежной политики, с 2011 года являлся членом молодежного парламента Череповца, в 2017-м был избран в Череповецкую гордуму. В 2022 году получил пост ее председателя, а затем возглавил Череповецкий район. В марте 2025 года был избран мэром второго по численности населения города Вологодской области.

Андрей Прах