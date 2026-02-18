Один человек погиб за сутки при атаках 38 БПЛА на Курскую область

С 09:00 17 февраля до 07:00 18 февраля в Курской области при атаках ВСУ погиб один мирный житель. Были повреждены автомобиль и два здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

53-летний водитель автомобиля погиб в селе Калиновка Хомутовского района. В селе Белица Беловского района пострадали кузов и остекление автомобиля, а также хозпостройка ООО «Заря» и крыша административного здания сельского совета.

Всего за прошедшие сутки над Курской областью ликвидировали 38 беспилотников. ВСУ 15 раз применяли артиллерию по отселенным районам региона и трижды сбрасывали с БПЛА взрывные устройства.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 43 беспилотника, в том числе 11 над Черноземьем. Из них шесть дронов — над Белгородской областью, пять — над Курской.

Кабира Гасанова