Мирный житель погиб из-за атаки БПЛА на авто в Курской области

В селе Калиновка Хомутовского района Курской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В селе Белица Беловского района транспортное средство также подверглось удару дрона. Водитель не пострадал и отказался от госпитализации.

С 9:00 16 февраля до 7:00 17 февраля над Курской областью сбили 13 БПЛА. Также зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов. По данным Александра Хинштейна, обошлось без последствий.

Алина Морозова