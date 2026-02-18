УНИКС вышел в «Финал четырех» Winline Basket Cup, обыграв «Игокею» из Боснии

Казанский УНИКС в матче группового этапа Winline Basket Cup — турнира Единой лиги ВТБ — на выезде обыграл «Игокею» из Лакташи со счетом 88:72 и вышел в «Финал четырех», сообщает «Ъ».

После равного начала встречи УНИКС провел результативный отрезок в первой четверти — трехочковые реализовали Михаил Беленицкий, Пэрис Ли и Джейлен Рейнольдс. Во второй четверти казанцы увеличили разницу в счете, в том числе за счет дальних попаданий Ли и двух трехочковых Тайя Брюера. К большому перерыву разница составляла 14 очков.

К концу третьей четверти «Игокеа» допустила 17 потерь, а доля успешных бросков снижалась.

Анна Кайдалова