Житель Челябинска задержан за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали жителя Челябинска 2007 года рождения по подозрению в подготовке теракта. Для этого он изготовил самодельное взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК. Подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Его арестовали на два месяца.

По данным ведомства, задержанный выполнял задания подконтрольной спецслужбам Украины террористической организации. С украинской стороной, уточнили в ФСБ, мужчина связался самостоятельно. Во время обыска у него изъяты 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с записями на украинском языке и средства связи для контактов с «куратором».