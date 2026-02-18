Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В рыбинском ДК «Вымпел» заменят витражи

В Рыбинске объявлен поиск подрядной организации для капитального ремонта здания муниципального учреждения культуры ДК «Вымпел». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

ДК "Вымпел"

Фото: Администрация Рыбинска

Начальная цена контракта — 21,4 млн руб. Подрядчик должен будет отремонтировать стены надстроек и вентиляционных шахт, провести устройство водосточной системы с верхней кровли на нижнюю и по фасаду, а также новой конструкции кровли по существующему покрытию кровли. Заключительным этапом станет замена витражей.

Ремонт будет проводиться с даты заключения контракта по 1 сентября 2027 года. 4 марта подведут итоги определения поставщика.

Ремонт в ДК «Вымпел» проводится на регулярной основе: в 2016 году по областной программе проведены работы по центральной части здания, в 2017 и 2018 годах были отремонтированы фойе и часть здания под библиотеку и помещения для отдела ЗАГС.

Алла Чижова

