В рыбинском ДК «Вымпел» заменят витражи
В Рыбинске объявлен поиск подрядной организации для капитального ремонта здания муниципального учреждения культуры ДК «Вымпел». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.
ДК "Вымпел"
Фото: Администрация Рыбинска
Начальная цена контракта — 21,4 млн руб. Подрядчик должен будет отремонтировать стены надстроек и вентиляционных шахт, провести устройство водосточной системы с верхней кровли на нижнюю и по фасаду, а также новой конструкции кровли по существующему покрытию кровли. Заключительным этапом станет замена витражей.
Ремонт будет проводиться с даты заключения контракта по 1 сентября 2027 года. 4 марта подведут итоги определения поставщика.
Ремонт в ДК «Вымпел» проводится на регулярной основе: в 2016 году по областной программе проведены работы по центральной части здания, в 2017 и 2018 годах были отремонтированы фойе и часть здания под библиотеку и помещения для отдела ЗАГС.