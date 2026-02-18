На востоке Москвы начали прокладку газопровода протяженностью более 1,6 км

На востоке Москвы строят газопровод для районной тепловой станции «Перово». Протяженность объекта в Вешняках превысит 1,6 км. Строительство ведется с ноября 2025 года, завершить его планируется в конце 2026-го.

В мэрии рассказали, что газопровод строят в том числе с использованием бестраншейных технологий. На части трассы применяют метод открытой прокладки — с разработкой траншеи, последующей укладкой трубопровода и восстановлением территории. В качестве основного материала применяют полиэтиленовые трубы.

В общей сложности построят шесть закрытых переходов, выполненных бестраншейными методами. Также будут установлены четыре запорных устройства, оснащенные системой дистанционного управления и интегрированные в центральную диспетчерскую АО «Мосгаз». Это позволит контролировать состояние газопровода в режиме реального времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице проводят комплексную работу по обновлению инженерных коммуникаций. В 2025 году было построено более 144 км газовых сетей и реконструировано 37 км. В этом году планируется строительство более 145 км и ремонт 19,2 км газовых сетей.