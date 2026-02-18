Ночью над территорией Чувашии сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Над Чувашией уничтожили два беспилотника

Всего, по данным ведомства, прошлой ночью с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 43 БПЛА самолетного типа.

Атаку БПЛА в Чувашии утром объявляли дважды. По сообщению главы региона Олега Николаева, пострадавших и разрушений капитальных строений нет. Повреждены несколько автомобилей.

В 08:43 МЧС России сообщило об отмене угрозы атаки беспилотников.

Анна Кайдалова