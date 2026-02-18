Утром на территории Чувашии дважды объявляли атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Чувашии за утро дважды объявляли угрозу атаку БПЛА

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В первый раз атака произошла в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши).

По его словам, пострадавших и разрушений капитальных строений нет. Повреждения получили несколько автомобилей. На месте работали экстренные и оперативные службы, угрозы для жителей нет.

Позднее господин Николаев сообщил о повторной атаке БПЛА.

В 08:43 МЧС России сообщило об отмене угрозы атаки беспилотников.

Анна Кайдалова