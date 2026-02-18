В Чувашии за утро дважды объявляли угрозу атаку БПЛА
Утром на территории Чувашии дважды объявляли атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.
В Чувашии за утро дважды объявляли угрозу атаку БПЛА
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В первый раз атака произошла в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши).
По его словам, пострадавших и разрушений капитальных строений нет. Повреждения получили несколько автомобилей. На месте работали экстренные и оперативные службы, угрозы для жителей нет.
Позднее господин Николаев сообщил о повторной атаке БПЛА.
В 08:43 МЧС России сообщило об отмене угрозы атаки беспилотников.