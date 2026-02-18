Ярославскую «Федерацию боевого каратэ» ликвидируют

Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил иск областного министерства юстиции о ликвидации ЯРФСОО «Федерация боевого каратэ». Решение в законную силу не вступило. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

ЯРФСОО «Федерация боевого каратэ» зарегистрирована в 2017 году в Ярославле на проспекте Ленина. Президентом с момента регистрации и по настоящий момент остается Ян Вицин. Согласно данным «Руспрофайл», организация действующая.

Алла Чижова