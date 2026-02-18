Верховный суд поддержал требования российских телеканалов к Google на квинтиллионы рублей

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Кассационную жалобу Google International LLC (материнская компания ООО «Гугл») рассматривал судья Сергей Самуйлов. Он не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам.

Квинтиллион — это единица с 18 нулями. Речь идет о неустойке, которую «Гугл» обязан выплатить российским телевещателям за блокировку их каналов на YouTube. Арбитражный суд Москвы признал требования текущими, с этим выводом согласился Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитраж Московского округа.