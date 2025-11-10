FT узнала о возможных кандидатах на пост главы ЕЦБ после Кристин Лагард

Двумя основными кандидатами на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) после того, как нынешняя глава Кристин Лагард уйдет в отставку, считают бывшего главу Бундесбанка Йоахима Нагеля и экс-главу ЦБ Нидерландов Клааса Кнота. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ЕЦБ. По их данным, еще одним вероятным кандидатом является экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоахим Нагель

Фото: Rogan Ward / File Photo / Reuters Йоахим Нагель

Фото: Rogan Ward / File Photo / Reuters

Срок полномочий госпожи Лагард на посту председателя ЕЦБ истекает 31 октября 2027 года. Главу банка назначает Европейский совет сроком на восемь лет без возможности повторного назначения. Как отмечают источники FT, хотя до назначения нового главы остается еще почти два года, закулисная борьба вокруг этой должности уже началась.

До конца 2027 года истекут сроки еще троих членов правления ЕЦБ — всего в этот орган входит шесть человек, включая председателя. FT пишет, что за должности членов правления и заместителя председателя также идет борьба. Эксперты отмечают, что назначения в правление ЕЦБ в числе прочего зависят от необходимости соблюдать равновесие между разными странами—членами ЕС. «Отразить весь спектр европейских государств-членов в правлении ЕЦБ — очень сложная задача»,— считает старший экономист по Европе банка Morgan Stanley Йенс Айзеншмитт.

ЕЦБ и потенциальные кандидаты на пост его главы отказались комментировать информацию FT.

Яна Рождественская