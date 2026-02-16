Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

Из-за снегопада в Москве пробки достигли максимальных 10 баллов, следует из информации в «Яндекс.Картах» к 19:10 мск. Департамент транспорта столицы сообщал, что средняя скорость движения на московских дорогах — 21 км/ч.

По данным «Яндекс.Карт», сильнее всего загружены дороги в центре города — на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца. Заторы образовались на Москворецкой и Дербеневской набережных, Тверском и Сретенском бульварах, Якиманском проезде, улице Яузской, Новом Арбате, Остоженке, Сретенке и других.

Пресс-служба дептранса порекомендовала водителям выезжать на дороги Москвы после 20:30 мск. Если поездку перенести не получается, ведомство призвало передвигаться по городу на метро.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и гололедицы. По прогнозам синоптиков, 16 февраля в столице ожидается до --12°C, облачно, местами метель и заносы на дорогах.