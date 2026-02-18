AP: Минюст США запросил новые документы о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Министерство юстиции США направило новые судебные запросы нескольким бывшим сотрудникам разведки и правоохранительных органов при расследовании, связанном с предполагаемым вмешательством России в американские выборы президента 2016 года. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным агентства, первая волна повесток в ноябре 2025 года касалась документов, связанных с докладом разведсообщества США об этих событиях. Они охватывают несколько месяцев до и после публикации отчета в январе 2017-го. Новые запросы расширяют временной период и требуют предоставить любые документы, относящиеся к расследованию, которые появились после выхода первоначального доклада.

В июле 2025 года директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором указано, что администрация бывшего президента Барака Обамы фактически сфабриковала разведданные о вмешательстве России в выборы. До голосования, поясняла госпожа Габбард, спецслужбы США сходились во мнении, что российская сторона не имела намерений и возможностей повлиять на исход кампании. Тем не менее, в декабре 2016 года было сделано распоряжение подготовить новый доклад, который менял прежние выводы, а ключевой отрицательный для версии вмешательства вывод был удален и засекречен.