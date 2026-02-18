Крис Райт пригрозил выходом США из МЭА из-за климатической повестки

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты выйдут из Международного энергетического агентства (МЭА), если организация будет уделять основное внимание проблемам изменения климата, а не выполнению своей изначальной миссии — сбору данных и решению энергетических вопросов.

Выступая во Французском институте международных отношений, господин Райт подчеркнул: «Если основным вопросом будет климат, мы покидаем их ряды». Он отметил, что нынешняя цель агентства полностью устраивала США, и страна готова поддерживать такую работу в полном объеме.

Министр также обратил внимание, что в мире существует всего три основных организации, занимающиеся сбором энергетических данных, и ему не хотелось бы сокращения их числа до двух. По мнению министра, создавать дополнительные структуры, нацеленные на борьбу с изменением климата, не нужно.