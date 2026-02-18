Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко довел долю в ВТБ до 7,55% акций

Бывший глава «Связьинвеста» и частный инвестор Евгений Юрченко нарастил пакет акций ВТБ (MOEX: VTBR) до 500 млн штук, что составляет 7,55% обыкновенных акций банка. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с содержанием уведомления, поданного в ЦБ. По данным собеседника, это эквивалентно 2,93% уставного капитала кредитной организации (с учетом привилегированных акций двух типов). Господин Юрченко подтвердил изданию факт увеличения доли.

Исходя из котировок на закрытии торгов 17 февраля (88,86 руб. за бумагу), рыночная стоимость пакета оценивается примерно в 44,4 млрд руб. Капитализация банка на тот момент составляла 588,42 млрд руб. Таким образом, доля инвестора превышает 15% от объема акций, находящихся в свободном обращении (free-float). 10 февраля из данных на сайте раскрытия корпоративной информации стало известно, что господин Юрченко увеличил свою долю в госбанке с 4,82% до 5,33% обыкновенных акций.

Свое решение инвестор объяснил долгосрочным характером вложений. Он напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин подтвердил намерение банка по итогам 2026 года зафиксировать прибыль на уровне 650 млрд руб. и вернуться к выплате дивидендов. Кроме того, он обратил внимание на недавние заявления замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации «префов» ВТБ в обыкновенные акции.