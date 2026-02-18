Премьер Камбоджи: Таиланд продолжает заниматься оккупацией после прекращения огня
Вооруженные силы Таиланда продолжают оккупировать приграничные территории Камбоджи после прошлогодних боевых действий, несмотря на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Камбоджи Хун Мане.
Министр рассказал, что тайские войска установили заграждения из транспортных контейнеров и колючей проволоки на территории, которую Таиланд официально давно признал камбоджийской, и жители не могут вернуться домой. Нарушение суверенитета и территориальной целостности страны глава правительства намерен исправить, используя имеющийся механизм, основанный на международных договорах.
Премьер Камбоджи призвал Таиланд разрешить совместной пограничной комиссии (JBC) начать демаркационные работы. С его слов, Таиланд сослался на выборы 8 февраля в качестве причины для отсрочки демаркации. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул победил на выборах на волне национального патриотизма, поднятой пограничным конфликтом.
Хун Мане отправился в Вашингтон на заседание Совета мира Дональда Трампа в надежде, что новый орган сможет сыграть свою роль в деэскалации. Он не отказывается и от помощи в урегулировании конфликта дипломатов Китая и заявляет, что отношения с Китаем и США «не являются взаимоисключающими».
Власти Таиланда факт оккупации земель соседей отрицают.