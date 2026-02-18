Росстат: ввод жилья в Сибири в январе снизился на 40%

В Сибирском федеральном округе в январе 2026 года объем жилищного строительства составил 686 тыс. кв. м, что на 40,2% меньше, чем в январе 2025 года. Ввод жилья населением снизился на 42,2%, застройщики сократили показатель на 31%, следует из данных Росстата.

Только в двух из десяти регионов СФО ввод жилья в первый месяц года вырос — в Кемеровской на 8,4% (построено 45,8 тыс. кв. м) и Томской на1,1% (построено 12,3 тыс. кв. м) областях. В остальных регионах СФО ввод жилья снизился. Наибольшее падение произошло в Туве — на 86,7% (14,9 тыс. кв. м), а также в Республике Алтай – на 61,4% (18,4 тыс. кв. м).

В Новосибирской области объем жилищного строительства в январе сократился на 51,1% до 148,5 тыс. кв. м. При этом многоквартирного жилья в регионе построено на 70% меньше, чем годом ранее — всего 34 тыс. кв. м, население снизило показатель ввода на 40%.

В Иркутской области в первый месяц года построено на 65% меньше жилых домов, чем в январе прошлого года (всего 73,3 тыс. кв. м), Омской области на 6% меньше (всего 106,9тыс. кв. м), Алтайском крае на 5% меньше (всего 123,2 тыс. кв. м), Красноярском крае на 0,3% меньше (всего 114,6 тыс. кв. м).

Лолита Белова