Палата представителей Флориды одобрила смену названия аэропорта в честь Трампа

Палата представителей Флориды, контролируемая республиканцами, проголосовала за переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь президента Дональда Трампа. Законопроект поддержал 81 законодатель, 30 выступили против. Документ направлен в сенат штата, после одобрения которого он поступит на подпись губернатору Рону Десантису.

Как сообщает CBS News, законопроект предусматривает выделение $2,75 млн на замену вывесок и обновление технологий. Окончательное решение должно быть одобрено Федеральным управлением гражданской авиации.

Республиканцы аргументировали инициативу тем, что американский президент живет в пяти милях от аэропорта и заслужил признание благодаря инвестициям в инфраструктуру при его администрации. «После принятия этого законопроекта он официально станет великим аэропортом»,— сказал республиканец Джон Снайдер.

Демократы выступили против, указав на два импичмента Дональда Трампа, 34 обвинительных приговора в Нью-Йорке и этические проблемы. Представители партии попытались внести в законопроект изменения, среди которых — предложение включить имя Дональда Трампа наряду с именем бывшего президента Джона Ф. Кеннеди по аналогии с Центром исполнительских искусств имени в Вашингтоне, который также был переименован в честь обоих политиков, однако безуспешно.