В Амурской области задержали поезда из-за схода вагона с углем

На перегоне Улак — Верхнезейский Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сошел с рельсов один вагон грузового состава, груженный углем. Никто не пострадал, угроза экологии отсутствует, сообщила пресс-служба МЧС. К месту оперативно отправили восстановительный поезд.

Происшествие привело к задержке двух пассажирских поездов. Для людей организовали бесплатное питание и подвоз воды за счет средств ДВЖД. На месте дежурили медики и пожарные расчеты; жалоб от людей, находившихся в пути, не поступало, добавили в МЧС.

Последствия схода устранили через пару часов после происшествия. Движение поездов на участке было полностью восстановлено.