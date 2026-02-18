Россия экспортировала рекордное количество шоколада в Казахстан

По итогам прошлого года российские поставки шоколада в Казахстан достигли исторического максимума — $334,5 млн, свидетельствуют данные таможенной статистики республики.

Как сообщает «РИА Новости», по сравнению с 2024 годом объем экспорта в денежном выражении вырос на 58%. Россия заняла первое место среди продавцов шоколада на казахстанском рынке, обеспечив 63% всего импорта этого продукта в страну.

По итогам 11 месяцев 2025 года, Казахстан нарастил импорт шоколада и какао-продукции из России. За указанный период импорт увеличился на 11%, достигнув 61,8 тыс. тонн (55,6 тыс. тонн в 2024 году). В стоимостном выражении рост составил более 60%, до $307,1 млн против $190,3 млн годом ранее.