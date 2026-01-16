Казахстан в 2025 году нарастил закупки российских сахара, мяса, шоколада и риса

Казахстан нарастил импорт мяса из России по итогам одиннадцати месяцев 2025 года. В физическом выражении закупки выросли на 15,5%, составив 79 тыс. тонн против 68,4 тыс. тонн за аналогичный период 2024 года.

Как следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана, проанализированных ТАСС, в стоимостном выражении расходы республики на российское мясо увеличились на 24,7% — до $121,4 млн с $97,3 млн годом ранее.

Кроме того, возросли поставки российского сахара — более чем на 20%, до почти 454 тыс. тонн (377,4 тыс. тонн в 2024 году). Его импорт в денежном выражении достиг $283,5 млн.

Импорт шоколада и какао-продукции из России за указанный период увеличился на 11%, достигнув 61,8 тыс. тонн (55,6 тыс. тонн в 2024 году). В стоимостном выражении рост здесь оказался самым резким — более 60%, до $307,1 млн против $190,3 млн годом ранее.

Наибольший рост в натуральном выражении показал рис. Его ввоз из РФ за январь—ноябрь 2025 года вырос на 29,1%, до почти 38 тыс. тонн (29,4 тыс. тонн в 2024 году). При этом в денежном выражении импорт этой позиции, напротив, сократился на 11,6%, составив $12,3 млн против $13,9 млн годом ранее.