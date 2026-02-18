Умерла аниматор Джейн Баэр, работавшая над «Спящей красавицей» и «Русалочкой»

В возрасте 91 года скончалась Джейн Баэр, чья карьера в анимации длилась более 50 лет. Представитель Walt Disney Animation сообщил, что она умерла во сне в своем доме в Калифорнии, передает The Hollywood Reporter.

Госпожа Баэр начинала свой путь в 1950-х, работая над «Спящей красавицей» плечом к плечу со знаменитой «девяткой диснеевских стариков» — группой выдающихся аниматоров, которые разработали уникальный стиль студии и создали самые знаменитые ее мультфильмы. За десятилетия работы госпожа Баэр приложила руку к созданию таких культовых мультфильмов, как «Спасатели», «Лис и пес» и «Русалочка». В 1984 году вместе с мужем она основала свою компанию Baer Animation и выполняла заказы для гигантов вроде Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Помимо творческих достижений, госпожа Баэр была активным общественным деятелем и сооснователем организации Women in Animation. Она была многолетним членом Киноакадемии и героиней документальных проектов о роли женщин в искусстве. В последние годы она делилась опытом с молодыми художниками, выступая фестивалях и лекциях.