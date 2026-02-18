В Нью-Джерси прошли протесты против переоборудования склада под тюрьму для мигрантов

Жители города Роксбери в штате Нью-Джерси вышли на протест против намерения властей переоборудовать крупный склад в центр содержания иммигрантов. Об этом сообщает AFP.

Из-за резкого роста числа арестов мигрантов власти ищут дополнительные помещения для их содержания по всей стране, несмотря на то, что с начала второго срока президента США Дональда Трампа количество центров содержания мигрантов в США почти удвоилось — со 114 до 218. Иммиграционная и таможенная служба (ICE) уже купила или арендовала не менее восьми подобных объектов в разных регионах. В ICE заверяют, что склады будут переоборудованы должным образом. Впрочем, планы по использованию некоторых из них были свернуты из-за общественного сопротивления.

Около 500 жителей Роксбери выстроились вдоль дороги с плакатами, на которых были написаны призывы сотрудникам ICE убираться из города. В разговорах участники акции вспоминали январские события в Миннеаполисе, где от рук федеральных агентов погибли двое протестующих, отмечает агентство.

7 января сотрудники ICE застрелили жительницу Миннеаполиса Рене Гуд, 24 января — Алекса Претти. Губернатор Миннесоты Тим Уолц призвал сотрудников ICE покинуть город и потребовал от президента США Дональда Трампа вывести федеральные силы из штата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет США может стать жертвой миграционных рейдов».