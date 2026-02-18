Посол РФ: вызволенным из колл-центров Таиланда россиянам не грозит суд

Освобожденные из мошеннических колл-центров на границе Таиланда и Мьянмы россияне получают в Таиланде статус жертв торговли людьми, что дает им иммунитет от судебного преследования, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

«Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем. Их на границе встречали сотрудники посольства и потом провожали в аэропорту»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

По словам господина Томихина, российская сторона отработала алгоритм по вызволению россиян с МИД Таиланда, полицией, вооруженными силами Таиланда и посольством Мьянмы в Бангкоке. За прошлый год проведено 6–7 таких операций, отметил он.

Как рассказали в российском посольстве Таиланда, в нескольких странах азиатского региона действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев под предлогом трудоустройства в Таиланде. На деле людей незаконно перемещают в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

В феврале гражданку России Мадину Д., которая стала жертвой этой преступной схемы, освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Девушку выручили благодаря координации российского посольства, таиландских и мьянманских полицейских, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке.