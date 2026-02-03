Гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

Гражданку России Мадину Д. освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Мошенники незаконно удерживали россиянку и заставляли ее участвовать в преступной деятельности центра. Об этом сообщила пресс-служба РФ в Таиланде.

По данным посольства, девушку похитили преступники из «транснациональной мошеннической сети». Они вербуют иностранцев под предлогом трудоустройства в Таиланде. Потенциальных жертв приглашали на «онлайн собеседование», а после — на встречу в Бангкоке. Оттуда людей незаконно перевозили в Мьянму в обход погранпунктов.

Девушку освободили силами российского посольства, таиландских и мьянманских полицейских, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Сейчас она находится в миграционном центре в Мьявади, завтра ее отправят в Россию.