Все призеры Олимпиады 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо было разыграно шесть комплектов медалей.

Лыжное двоеборье. Мужчины. Большой трамплин + гонка 10 км. 1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия); 2. Йоханнес Лампартер (Австрия); 3. Илкка Херола (Финляндия).

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 1. Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро (Франция); 2. Мартин Улдал, Йохан-Улав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия); 3. Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон (Швеция).

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1. Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти (Италия); 2. Итан Сепуран, Эмери Леман и Кейси Доусон (США); 3. Лю Ханьбинь, У Юй и Ли Вэньхао (Китай). Женщины. Командная гонка преследования. 1. Ивани Блонден, Изабелль Вайдеман и Валери Мальте (Канада); 2. Йой Бёне, Антуанетта Рейпма-де Йонг и Марейке Груневауд (Нидерланды); 3. Аяно Сато, Хана Ноакэ и Михо Такаги (Япония).

Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. 1. Тормод Фростад (Норвегия); 2. Мак Форхенд (США); 3. Матей Шванцер (Австрия).

Бобслей. Мужчины. Двойки. 1. Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр; 2. Франческо Фридрих и Александр Шуллер; 3. Адам Аммур и Александр Шаллер (все — Германия).

В медальном зачете с отрывом лидирует сборная Норвегии (14 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). Второй идет команда Италии (9-4-11). Полный медальный зачет — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов